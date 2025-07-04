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Одна из стран начала переговоры о покупке Patriot для Украины: что известно
Берлин изучает разные варианты помощи в заполнении "пробелы Patriot" в Украине.
Германия ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по обеспечению Украины ракетами к системам Patriot после того, как Вашингтон отдал приказ приостановить поставки неких видов орудия.
Об этом сообщил спикер немецкого правительства Стефан Корнелиус, пишут The Guardian и Sky News.
Журналисты спросили Корнелиуса, ведет ли правительство Фридриха Мерца переговоры с США по закупке ракет Patriot. Спикер Бундестага сказал, мол, существуют "разные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.
По его словам, в настоящее время Берлин изучает разные варианты помощи в заполнении "пробелы Patriot" в Украине. Один из них – это покупка ракет у США и передача Киеву.
"Могу подтвердить, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные дискуссии", – добавил Стефан Корнелиус.
Как сообщалось, немецкий канцлер Фридрих Мерц сделал заявление о поставках Украине крылатых ракет Taurus. По его словам, этот вопрос остается открытым. Украинские военные должны пройти обучение, а этот вопрос еще не обсуждался.
Напомним, США сообщили, что останавливают поставки Украине некоторых видов оружия.