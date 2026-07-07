Одна из стран НАТО категорически отказалась финансировать закупку оружия для Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш / © Associated Press

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Правительство Чехии официально отказалось финансировать новую многомиллиардную оборонную инициативу НАТО для поддержки украинской армии. Соответствующее решение принято ради первоочередного направления государственных средств на собственные военные нужды и достижения необходимого уровня расходов, который требует от своих членов Североатлантический альянс.

Об этом пишет České noviny.

Финансирование Североатлантического союза и позиция правительства

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не будет блокировать новую программу НАТО по выделению 70 млрд евро для Украины. В то же время государство не планирует участвовать в этой инициативе ни в этом, ни в следующем году. Главной причиной такого отказа является острая необходимость направить средства на собственные оборонные нужды для достижения показателя расходов в 2% ВВП.

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В настоящее время чешская армия сталкивается с пробелами в боеспособности, поэтому власти планируют увеличить военный бюджет на 36 миллиардов крон. По словам главы правительства, страна должна самостоятельно выполнить финансовые обязательства перед международными партнерами. Именно поэтому оплату новой украинской программы Прага намерена полностью переложить на плечи других государств.

«Мы, конечно, не будем платить из чешского бюджета деньги на Украину, потому что эти деньги в основном нужны нам также для выполнения этих двух процентов, поэтому логически эти деньги заплатят, как и в прошлом, большие страны», — пояснил Андрей Бабиш.

Разногласия между политиками и саммит в Анкаре

На фоне этих заявлений президент Чехии Петр Павел высказал кардинально другую позицию по поводу долговременной поддержки Киева. Глава государства подчеркнул, что суверенная Украина с сильной и хорошо оснащенной армией — одна из лучших гарантий безопасности во всей Европе. Политик считает крайне глупо прекращать помощь сейчас, поскольку это может серьезно осложнить будущее участие Чехии в масштабном послевоенном восстановлении Украины.

«Было бы с нашей точки зрения глупо, если бы после четырех с половиной лет, когда мы интенсивно поддерживаем Украину, мы усложнили бы себе позицию для возможного участия в ее восстановлении тем, что перестанем ее поддерживать», — заявил Петр Павел.

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Показательно, что президент и премьер Чехии отправились на саммит в турецкую Анкару отдельными самолетами из-за имеющихся внутренних политических споров. Министр иностранных дел Чехии Петр Маценко подтвердил, что правительственная и президентская делегации вообще не координируют свои действия в ходе этого международного мероприятия. Сначала Кабинет министров даже пытался запретить участие лидера страны во встрече, однако это решение впоследствии отменило Конституционный суд.

Напомним, в Польше разразился скандал из-за Patriot для Украины. Министр обороны страны обвинил окружение президента Навроцкого во лжи.

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