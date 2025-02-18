Одна из стран НАТО сделала заявление относительно отправки миротворцев в Украину

ЕС пока не отправляет миротворцев в Украину.

Литва готова направить военных инструкторов для подготовки украинской армии, однако не планирует размещать боевой контингент для сдерживания РФ.

Об этом рассказала старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите, пишет LRT.

"Мы действительно могли бы помочь Украине инструкторами, в этом нет сомнений. Но пока мы не говорим об отправке каких-либо военных контингентов в Украину", — заявила Аста Скайсгирите во вторник на радиостанции Žinių Radijas.

Она сделала это заявление после того, как премьер-министр Великобритании заявил, что готов отправить войска в Украину в рамках усилий по поддержке возможного мира в стране, если будет достигнуто соглашение по прекращению огня.

Однако другие крупные европейские страны, в частности, Германия, сомневаются в целесообразности присутствия миротворческого контингента в Украине.

По словам Скайсгирите, необходимо найти решение по обеспечению безопасности военных до того, как Европа отправит миротворцев.

"Страны ЕС могли бы отправить миротворцев в Украину, но проблема в безопасности и жизни этих миротворцев. Мы, конечно, не хотим потерять своих солдат, поэтому нам следует подумать о способах их защиты", — подчеркнула советник президента.

По ее словам, вопрос размещения миротворцев ЕС в Украине все еще обсуждается. Однако она сомневается, что в Украине можно будет разместить миротворцев ООН, так называемые "голубые каски".

"Для того чтобы это произошло, обе стороны [конфликта] должны договориться. Теоретически существует возможность такого соглашения, но я сомневаюсь, что оно будет жизнеспособным на практике", — отметила Скайсгирите.

Напомним, Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею отправки миротворцев в Украину в случае прекращения огня. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прямо заявил, что Лондон готов направить свои войска в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения.

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