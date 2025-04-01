Одна из стран заявила, что готова стать частью "Коалиции желающих" для безопасности Украины

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Литва готова стать частью Коалиции желающих для поддержки и обеспечения безопасности Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время совместного брифинга с украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Это значит, что вместе с другими европейскими нациями мы будем приобщаться к усилиям здесь, в Украине, над теми задачами, которые еще будут определены. Это будет еще одним доказательством нашего долгосрочного обязательства в будущем помогать вам", - заявил Будрис.

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Он отметил, что Украина отстаивает свой суверенитет, территориальную целостность, а также достоинство в борьбе со страной-агрессорской Россией.

По его словам, обязанность Литвы поддерживать украинцев, в частности, в долгосрочной перспективе.

Напомним, издание Reuters назвало причины, почему Европа не хочет отправлять миротворцев в Украину. В ЕС ищут альтернативу миссии миротворцев.

Дата публикации 15:28, 31.03.25 Количество просмотров 46 Чего Украине ждать от США и Европы