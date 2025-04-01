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Одна из стран заявила, что готова стать частью "Коалиции желающих" для безопасности Украины
Украина отстаивает свой суверенитет, отмечают в Вильнюсе.
Литва готова стать частью Коалиции желающих для поддержки и обеспечения безопасности Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время совместного брифинга с украинским коллегой Андреем Сибигой.
"Это значит, что вместе с другими европейскими нациями мы будем приобщаться к усилиям здесь, в Украине, над теми задачами, которые еще будут определены. Это будет еще одним доказательством нашего долгосрочного обязательства в будущем помогать вам", - заявил Будрис.
Он отметил, что Украина отстаивает свой суверенитет, территориальную целостность, а также достоинство в борьбе со страной-агрессорской Россией.
По его словам, обязанность Литвы поддерживать украинцев, в частности, в долгосрочной перспективе.
Напомним, издание Reuters назвало причины, почему Европа не хочет отправлять миротворцев в Украину. В ЕС ищут альтернативу миссии миротворцев.