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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Одна из стран заявила, что готова стать частью "Коалиции желающих" для безопасности Украины

Украина отстаивает свой суверенитет, отмечают в Вильнюсе.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Одна из стран заявила, что готова стать частью "Коалиции желающих" для безопасности Украины

© Associated Press

Литва готова стать частью Коалиции желающих для поддержки и обеспечения безопасности Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время совместного брифинга с украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Это значит, что вместе с другими европейскими нациями мы будем приобщаться к усилиям здесь, в Украине, над теми задачами, которые еще будут определены. Это будет еще одним доказательством нашего долгосрочного обязательства в будущем помогать вам", - заявил Будрис.

Он отметил, что Украина отстаивает свой суверенитет, территориальную целостность, а также достоинство в борьбе со страной-агрессорской Россией.

По его словам, обязанность Литвы поддерживать украинцев, в частности, в долгосрочной перспективе.

Напомним, издание Reuters назвало причины, почему Европа не хочет отправлять миротворцев в Украину. В ЕС ищут альтернативу миссии миротворцев.

Дата публикации
Количество просмотров
284
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