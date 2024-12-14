Одна из стран заявила о готовности к возможному нападению РФ: детали

Агрессивная война Москвы требует бдительности.
Опасения Финляндии о возможном вовлечении в войну вполне обоснованы. Хельсинки готовы к такому развитию событий.
Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо в интервью Yle.
По его словам, вероятностью участия Финляндии в войне "вызывает опасения".
"Слово "страх" я бы не использовал. Часто за границей меня спрашивают об этом. Я отвечаю, что мы не боимся, но готовы к худшим сценариям", — подчеркнул политик.
По словам Орпо, уже третий год соседняя Российская Федерация ведет незаконную агрессивную войну, а это требует повышенной бдительности.
"Мы должны проявлять обеспокоенность. Нас пытаются запугать, но страха нет места. Мудрые готовятся заранее. Этот урок Финляндия извлекла из своей истории", — заявил финский премьер.
Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан назвал страну, которая "играет решающую роль" в войне в Украине. По его словам, это Соединенные Штаты Америки.
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