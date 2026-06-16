- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 155
- Время на прочтение
- 1 мин
Одна страна может присоединиться к восстановлению Киево-Печерской лавры: Зеленский раскрыл подробности
Зеленский встретился с премьером Британии Стармером на саммите G7.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения новых шагов в поддержке Украины, в частности, внедрения дополнительных санкций против российского «теневого флота».
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, в ходе переговоров стороны достигли договоренностей по дальнейшему давлению на Россию и укреплению украинской противовоздушной обороны.
«Встретился с премьер-министром Киром Стармером. Есть новые важные решения Великобритании по поддержке Украины и новые санкционные шаги против российского теневого флота. Спасибо! Все это работает на мир», — отметил Владимир Зеленский.
Помимо безопасности, Зеленский проинформировал британского премьера о последствиях недавних атак со стороны захватчиков. Они обсудили возможность участия Великобритании в проектах восстановления Киево-Печерской лавры. Отдельным пунктом встречи стала реализация договоренностей, согласованных в переговорах в формате G7.
Удар по Киево-Печерской лавре
Напомним, российские войска в ночь на 15 июня атаковали Киево-Печерскую лавру. На территории загорелась крыша Успенского собора. Попадание произошло прямо в Степановский придел и произошло сильное возгорание.
Ранее мы писали, что восстановление Успенского собора после атаки российского дрона может начаться в ближайшее время. В настоящее время идет оценка разрушений, а ведомства решают вопрос создания комиссии для ремонта крыши.