Одна страна может присоединиться к восстановлению Киево-Печерской лавры: Зеленский раскрыл подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения новых шагов в поддержке Украины, в частности, внедрения дополнительных санкций против российского «теневого флота».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в ходе переговоров стороны достигли договоренностей по дальнейшему давлению на Россию и укреплению украинской противовоздушной обороны.

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«Встретился с премьер-министром Киром Стармером. Есть новые важные решения Великобритании по поддержке Украины и новые санкционные шаги против российского теневого флота. Спасибо! Все это работает на мир», — отметил Владимир Зеленский.

Помимо безопасности, Зеленский проинформировал британского премьера о последствиях недавних атак со стороны захватчиков. Они обсудили возможность участия Великобритании в проектах восстановления Киево-Печерской лавры. Отдельным пунктом встречи стала реализация договоренностей, согласованных в переговорах в формате G7.

Удар по Киево-Печерской лавре

Напомним, российские войска в ночь на 15 июня атаковали Киево-Печерскую лавру. На территории загорелась крыша Успенского собора. Попадание произошло прямо в Степановский придел и произошло сильное возгорание.

Ранее мы писали, что восстановление Успенского собора после атаки российского дрона может начаться в ближайшее время. В настоящее время идет оценка разрушений, а ведомства решают вопрос создания комиссии для ремонта крыши.

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