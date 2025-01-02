Одна страна тайно производит оружие и ремонтирует технику: что известно

Соседняя Польша сотрудничает с Украиной в сфере производства оружия и боеприпасов. Впрочем, Варшава разглашает это сотрудничество по соображениям безопасности.

Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью ZN.UA

Отвечая на вопрос о перспективах создания украино-польских предприятий плана, дипломат отметил, что такое сотрудничество

По его словам, между Украиной и Польшей уже существует. сотрудничество в области и военного предприятий. В частности, она включает производство дронов, ремонт танков, а также развитие в сфере высоких технологий. Лукасевич добавил, что в Польше был построен завод украинского оборонно-промышленного комплекса. В то же время, дипломат отказался раскрыть детали.

"Некоторые страны, декларирующие такое сотрудничество, как строительство завода по производству военной техники, географически расположены далеко от России. И поскольку им ничего не угрожает, то они могут об этом говорить. Мы же совсем рядом, и поэтому не говорим об этом. То есть география в этом контексте очень важна", — пояснил Лукасевич.

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