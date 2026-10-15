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Однопартиец Трампа требует расследования из-за Starlink: не исключает сознательного решения
В США забили тревогу из-за Starlink — сенатор намекнул на опасный сценарий.
Американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование из-за проблем со спутниковой связью, возникших у украинских военных на фоне ограничений Starlink.
Об этом политик написал в соцсети X.
По словам Тиллис, сбой, вероятно, произошел на локальном уровне в системах Starshield, которые использует Министерство обороны США. Сенатор предполагает, что проблема не связана непосредственно со Starlink или SpaceX.
«Я не надеюсь, что министр обороны Гегсет продемонстрирует прозрачность. Поэтому мы обратимся к генеральному инспектору Министерства обороны с просьбой начать расследование и предоставить отчет Конгрессу и американскому народу», — заявил американский сенатор.
Тиллис подчеркнул, что проблемы со спутниковой связью создают угрозу для украинских граждан, а также американских дипломатов и представителей силовых структур.
«В лучшем случае это была неприемлемая ошибка или упущение, а в худшем — сознательное решение, чтобы расчистить поле для российской атаки», — заявил сенатор.
Проблемы со Starlink — что известно
14 октября в Украине ввели ограничение скорости для терминалов спутниковой связи Starlink компании SpaceX. До введения ограничений военные ВСУ могли использовать терминалы для управления беспилотниками на скорости более 160 км/ч.
В то же время в США разразились критикой из-за ограничений Starlink. Конгрессмены заявили, что американская сторона обязана помогать в спасении жизней от массированных российских ударов, а союзники Америки напрямую финансируют доступ Украины к этой сети.
Источники Axios в американской администрации заявили, что в Белом доме отрицают причастность к ограничениям Starlink в Украине. В Вашингтоне заявили, что не контролируют компанию SpaceX, обеспечивающую работу спутниковой системы.