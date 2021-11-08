Однопартийцы и близкие журналисты: список лиц, которым Порошенко продал "5 канал" и "Прямой"

По информации государственного реестра, ООО "Свободные медиа" создано 5 ноября с уставным капиталом 10 тыс. грн.
Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы "Прямой и "5 канал" новосозданному медиа-холдингу "Свободные медиа".
В холдинг вошли медийщики, журналисты, общественные деятели и приближенные к Порошенко депутаты. Кто будет владеть двумя каналами, разбирался ТСН.ua.
Нардепы:
Ирина Геращенко
Нардепка, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко владеет 9% прав.
Ирина Фриз
Экс-глава Минветеранов правительства Гройсмана, а ныне нардеп от "Евросолидарности" Ирина Фриз также имеет 9%.
Виктория Сюмар
Коллега Петра Порошенко по "Евросолидарности" нардепка Виктория Сюмар получила свои 9% в холдинге.
Владимир Арьев
Нардеп "Евросолидарности" Владимир Арьев, который был вице-президентом ПАСЕ в 2015 и в 2018 годах, а также главой украинской делегации в ПАСЕ имеет 9%.
Журналисты:
Свою часть в медиа-холдинге получили и журналисты телеканалов. Руководитель "5 канала" Владимир Мжельский, ведущие Яна Конотоп и Лариса Губина, экс-спикер Петра Порошенко во время его президентства Святослав Цеголко тоже имеют по 9% доли.
По информации государственного реестра, ООО "Свободные медиа" создано 5 ноября с уставным капиталом 10 тыс. грн.
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