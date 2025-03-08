Однопартийцы Трампа требуют возобновить помощь Украине: заявления сенаторов-республиканцев

Республиканцы в американском Сенате начинают требовать от президента Дональда Трампа отменить решение о приостановлении военной и разведывательной помощи Украине. Слишком длительная пауза в снабжении оружием и боеприпасами может иметь не только разрушительные последствия для боевых возможностей ВСУ, но и подорвет ее позицию на переговорах с агрессорской Россией.

Об этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на американское издание The Hill.

Также сенаторы задали вопрос о том, какую выгоду получат США, лишив Украину критически важной разведывательной информации с поля боя.

Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис заявил о том, что приостановление военной помощи Киеву может оказаться полезным российскому "фюреру" Владимиру Путину. По его словам, "это плохая оптика". Что больше – он выразил надежду, что эта пауза продлится недолго. По словам Тиллис, он знает, насколько тяжело людям в Украине, потому что был там две недели назад.

Глава комитета по ассигнованиям Сената Сьюзан Коллинз называла текущий момент "критическим временем для Украины". В свою очередь, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн подчеркнул, что прекращение военной помощи Украине временное.

"Думаю, что это часть переговоров", – заявил он.

Между тем, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что был встревожен объявленным Трампом приостановкой обмена разведданными с Киевом. Высокопоставленный член комитета по разведке Сената Джон Корнин отметил, что предоставляемые Украине разведданные были необходимы им для возможности продолжать борьбу. Он выразил надежду, что обмен этой информацией будет возобновлен. Аналогичное мнение высказали члены комитета вооруженных сил в Сенате Майк Раундс и Деб Фишер.

Напомним, во время встречи в Овальном кабинете с журналистами Дональд Трамп честно ответил, почему оставил Украину без помощи. Также американский президент отметил желание, чтобы Украина "рассчиталась" из США.

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