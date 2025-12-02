- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1193
- Время на прочтение
- 2 мин
Одновременно с Уиткоффом в Россию прибыл глава МИД Китая: что известно
Пока Уиткофф ждет встречи с Владимиром Путиным Ван И и Шойгу провели переговоры
Министр иностранных дел Китая Ван прибыл в Москву одновременно со спецпосланником США Стивеном Виткоффом. Ван Ван провел встречу с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Как сообщают медиа, Ван И с Сергеем Шойгу обсуждали взаимодействие спецслужб Российской Федерации и КНР. Рассматривались актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Пока нет подтвержденной информации о возможной встрече главы МИД Китая с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Визит Ван Й совпал с прибытием в Москву спецпосланника США Стивена Уиткоффа, который намерен встретиться с Владимиром Путиным. По предварительным данным, на этой встрече также будет Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.
Переговоры запланированы после 17:00 по местному времени и продлятся столько, «сколько будет нужно», сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что с американской стороны на встрече будут только Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, а также переводчик.
«Больше не будет американских представителей», — уточнил он.
Как сообщили в медиа, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву на самолете Bombardier Global 7500 из Майами. Их приезд сопровождался перекрытием улиц в российской столице для проезда кортежа.
Мирный план и территориальные разногласия
Как сообщают источники ABC News, Стивен Уиткофф, для которого это уже шестой визит в Москву с начала года, привез обновленную версию мирного плана. Этот план обсуждался с представителями Украины во Флориде на выходных.
Главное препятствие на переговорах остается территориальным вопросом. Кремль требует от Украины передачи всей территории Луганской и Донецкой областей. Россия тоже отказывается от какой-либо формы перемирия. В свою очередь, Украина настаивает на прекращении боевых действий по текущей линии фронта.
Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным состоятся всего через несколько часов после консультаций Ван И и Шойгу, что подчеркивает высокую интенсивность дипломатических усилий в Москве.
Напомним, ранее мы писали, что во вторник специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер отправятся в Москву, где должны встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
В составе делегации из США для встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве будут спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и переводчик.
В преддверии встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, спикер Кремля Дмитрий Песков озвучил ключевые позиции Москвы относительно украинского конфликта.