Посланник Трампа Виткофф и его зять Кушнер, а также представители МИД Китая уже находятся в Кремле.

Министр иностранных дел Китая Ван прибыл в Москву одновременно со спецпосланником США Стивеном Виткоффом. Ван Ван провел встречу с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Как сообщают медиа, Ван И с Сергеем Шойгу обсуждали взаимодействие спецслужб Российской Федерации и КНР. Рассматривались актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Пока нет подтвержденной информации о возможной встрече главы МИД Китая с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Визит Ван Й совпал с прибытием в Москву спецпосланника США Стивена Уиткоффа, который намерен встретиться с Владимиром Путиным. По предварительным данным, на этой встрече также будет Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.

Переговоры запланированы после 17:00 по местному времени и продлятся столько, «сколько будет нужно», сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что с американской стороны на встрече будут только Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, а также переводчик.

«Больше не будет американских представителей», — уточнил он.

Как сообщили в медиа, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву на самолете Bombardier Global 7500 из Майами. Их приезд сопровождался перекрытием улиц в российской столице для проезда кортежа.

Мирный план и территориальные разногласия

Как сообщают источники ABC News, Стивен Уиткофф, для которого это уже шестой визит в Москву с начала года, привез обновленную версию мирного плана. Этот план обсуждался с представителями Украины во Флориде на выходных.

Главное препятствие на переговорах остается территориальным вопросом. Кремль требует от Украины передачи всей территории Луганской и Донецкой областей. Россия тоже отказывается от какой-либо формы перемирия. В свою очередь, Украина настаивает на прекращении боевых действий по текущей линии фронта.

Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным состоятся всего через несколько часов после консультаций Ван И и Шойгу, что подчеркивает высокую интенсивность дипломатических усилий в Москве.

