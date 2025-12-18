Давид Арахамия / © Getty Images

Предложения проведения сразу всех выборов — парламента, президента и местных органов власти — опасны.

Об этом заявил глава правящей фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия на организованном изданием NV происшествии, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Арахамии, в случае «условного мира» после достижения какого-либо соглашения запустятся политические процессы. Возможно, это будет в первую очередь референдум и выборы президента. Но есть и предложения выборов сразу всех ветвей власти. Последний вариант лидер «Слуги народа» считает опасным.

«Есть несколько мнений: возможно, это объединенные выборы всех ветвей власти, например президента, парламента и местные выборы, что может превратить вообще все это в коллапс, потому что это гораздо труднее организовать», — отметил он.

В случае установления мира Арахамия назвал самым большим вызовом политическую разбалансировку из-за предвыборных процессов.

«И страна, наверное, (на время) отключится от режима военного мышления. Хотя многие говорят, что и так военного мышления недостаточно, но мы понимаем, что политика будет превалировать», — отметил глава фракции «Слуги народа».

Вторым наиболее вероятным сценарием он назвал сценарий продолжения войны до следующего окна возможностей заключения мира. Однако когда это окно возникнет снова «никто даже не может сказать и сформулировать».

«И в таком сценарии, конечно, самые большие вызовы, которые мы будем иметь, это в первую очередь, что делать с сознанием и настроением в обществе. Потому что не все далеко в обществе готовы к долгой войне. Я считаю, это самый большой вызов, а этот вызов отразится мгновенно на политике, потому что политики так или иначе рефлектируют то, что происходит в обществе», — отметил Арахамия.

Среди прочего глава фракции допустил и самый плохой сценарий, когда из парламента уйдут депутаты, «которые уже просто не хотят дальше продолжать работать».

«А они незаменимы, потому что мы не можем провести выборы. И что с этим делать? — размышляет политик.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает голосование через «Дію» на выборах.