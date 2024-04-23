Одобрение помощи от США Украине не означает немедленного получения оружия: посол назвала другую проблему

Утвержденные Конгрессом США колоссальные суммы военной помощи для Украины еще не гарантируют немедленного поступления всего необходимого оружия и техники.

В США могут и не предоставить Украине оружие и технику на всю сумму, предусмотренную в законопроекте о помощи Украине.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Европейской правде".

По ее словам, принятый бюджет на финансирование военной помощи Украине означает, что появляется возможность получить на эту сумму много техники.

"Но второй вопрос, есть ли эта техника? Мы найдем, произведем ли достаточно быстро много техники для того, чтобы получить?" – отметила Маркарова.

Она добавила, что этот вопрос всегда был актуален. Маркарова говорит, что есть программы, по которым Украина может получать эту технику, покупать или получать из запасов.

"А второе, насколько быстро мы ее находим, проверяем, насколько быстро приводят ее военные-американцы в то состояние, в котором она может быть передана", – сказала посол и добавила, что в случае новой техники еще нужно время на тренировку.

Маркарова также вспомнила, что из предыдущего бюджета осталась сумма почти в 4 миллиарда долларов, но они были назначены на статью, по которой все оружие уже выбрали и Пентагону нечем было заместить потерянные запасы.

Однако, по ее словам, принятие законопроекта о помощи Украине снимает вопросы финансирования.

"Но значит ли это, что техники на самом деле есть на все 23 миллиарда (по схеме президентского полномочия о выделении оружия - ред.)? К сожалению, нет. То есть мы ее максимально быстро ищем, и США ее ищут не только в самих Штатах, для этого как раз ежемесячно собирается в том числе группа, которую мы дома называем "Рамштайн", - сказала посол.

Она добавила, что США одновременно очень активно помогают другим странам доставлять, покупать и делать то, что нужно.

Напомним, в США 20 апреля одобрили пакет помощи Украине на сумму 61 млрд дол. Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен отметил, что новый пакет американской военной помощи Украина получит "очень скоро", а именно после его окончательного одобрения в Конгрессе США.

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