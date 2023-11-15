"Одуматься еще не поздно": Арестович отреагировал на уголовное дело против Фарион

Экс-советник Офиса президента считает, что на такие правонарушения в Украине реагируют крайне редко.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отозвался на открытие СБУ уголовного производства по языковеду и эксдепутату Ирины Фарион. Он считает, что в Украине слишком редко реагируют на такие нарушения, но "опомниться еще не поздно".

Об этом Арестович написал в своем Telegram-канале.

По его словам, судя по перечню статей УКУ, инкриминированных Ирине Фарион, "специалисты Службы Безопасности Украины прекрасно разбираются в квалификации таких преступлений". Однако, считает он, на такие правонарушения реагируют крайне редко, хотя именно они, по его мнению, лишают Украину "имиджа цивилизованного европейского государства".

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"А отреагировало бы государство вовремя на пять-шесть таких случаев и произошло бы резкое оздоровление темы. Но не отреагировала, команды не было. А команды не было, потому что у нас правонарушения используются как политтехнология. И вот это – лишает нас не просто имиджа. Перспективы. Впрочем, одуматься еще не поздно", – написал Алексей Арестович.

Напомним, украинское языковед и экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова", за то, что они общаются на русском языке.



Впоследствии она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову с просьбой "принять меры из-за хамского поведения" тех военнослужащих, которые ей ответили.

Напомним, к языковому скандалу, который спровоцировала экс-нардеп и языковед Ирина Фарион, раскритиковав русскоязычных бойцов "Азова", присоединился экс-лидер "Правого сектора" и командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош.

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