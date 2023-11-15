"Одуматься еще не поздно": Арестович отреагировал на уголовное дело против Фарион

Экс-советник Офиса президента считает, что на такие правонарушения в Украине реагируют крайне редко.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отозвался на открытие СБУ уголовного производства по языковеду и эксдепутату Ирины Фарион. Он считает, что в Украине слишком редко реагируют на такие нарушения, но "опомниться еще не поздно".
Об этом Арестович написал в своем Telegram-канале.
По его словам, судя по перечню статей УКУ, инкриминированных Ирине Фарион, "специалисты Службы Безопасности Украины прекрасно разбираются в квалификации таких преступлений". Однако, считает он, на такие правонарушения реагируют крайне редко, хотя именно они, по его мнению, лишают Украину "имиджа цивилизованного европейского государства".
"А отреагировало бы государство вовремя на пять-шесть таких случаев и произошло бы резкое оздоровление темы. Но не отреагировала, команды не было. А команды не было, потому что у нас правонарушения используются как политтехнология. И вот это – лишает нас не просто имиджа. Перспективы. Впрочем, одуматься еще не поздно", – написал Алексей Арестович.
Напомним, украинское языковед и экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова", за то, что они общаются на русском языке.
Впоследствии она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову с просьбой "принять меры из-за хамского поведения" тех военнослужащих, которые ей ответили.
Напомним, к языковому скандалу, который спровоцировала экс-нардеп и языковед Ирина Фарион, раскритиковав русскоязычных бойцов "Азова", присоединился экс-лидер "Правого сектора" и командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош.
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