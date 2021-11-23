7 ноября 2020 года Джо Байден был объявлен президентом США. / Associated Press

Официально: Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году

Официально: Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году

К моменту голосования Байдену будет 81 год.

Белый дом в понедельник, 22 ноября, заявил, что президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что когда пресс-секретаря администрации США Джен Псаки спросили, может ли она подтвердить, что американский лидер планирует снова принять участие в президентской гонке в 2024 году, чиновница ответила: "Да, это его намерение".

К моменту голосования Байдену будет 81 год.

Ранее The Washington Post со ссылкой на собственные источники информировало, что Байден со своим окружением в попытке развеять опасения по поводу будущих политических перспектив все чаще уверяет сторонников в намерении баллотироваться на второй срок.

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Указывалось, что одной из причин соответствующих заявлений является снижение национального рейтинга одобрения Байдена до 40% на фоне обеспокоенности инфляцией и нестабильностью усилий общественного здравоохранения по преодолению пандемии COVID-19.

Как сообщалось, Джо Байден 19 ноября в рамках ежегодного обследования прошел процедуру колоноскопии. Личный врач американского лидера Кевин О'Коннор заявил, что политик "остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, способным успешно исполнять обязанности президента".

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