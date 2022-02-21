Офис генпрокурора открыл уголовное производство относительно призыва об изменениях границ территории Украины

Путин официально признал "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР".

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство относительно призыва изменения границ территории Украины. Они предшествовали официальному признанию президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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"Регистрация уголовного производства по ч.2 ст. 110 УК Украины — публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти. Я не имею права реагировать эмоционально: не могу шутить, выражаться на любом языке, кроме процессуального, отправлять проклятия в адрес недругов – все это закон мне делать не позволяет, но именно закон заставляет нас реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел. Наши украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе". Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба "за границей" станет тяжело – обещаем", — написала Венедиктова в Facebook.

Напомним:

15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР". То есть, украинских территорий.

21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.

21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

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