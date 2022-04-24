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Офис президента предложил России три "мариупольских шага" для спасения людей на "Азовстали": перечень

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Офис президента предложил России три "мариупольских шага" для спасения людей на "Азовстали": перечень

Украинская сторона предлагает России совершить три "мариупольских шага".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что российским войскам, чтобы спасти репутацию, нужно прекратить стрелять над Мариуполем, немедленно дать гумкоридор для гражданских людей, а российскому руководству согласиться на "спецраунд переговоров" для обмена пленных военных.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольский "Азовсталь". Место, где находятся наши гражданские и военные засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?", – написал он в Twitter.

Подоляк предложил РФ подумать об остатках репутации. Для этого, по его словам, необходимы всего три "мариупольских шага":

  • Огласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.
  • Немедленно дать резинкоридор для гражданских.
  • Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных

Напомним, у Зеленского нашли способ освободить людей из Мариуполя. Михаил Подоляк объяснил механизм .

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