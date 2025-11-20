Официально: Зеленский получил от США проект мирного плана Трампа и готов его обсуждать

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может стать основой активизации дипломатических усилий и завершения войны. Офис Президента подтвердил, что Украина поддерживает все содержательные предложения, способные приблизить настоящий мир и готова к конструктивной работе с американской стороной.

Об этом сообщил Telegram-канал Офиса президента Украины.

Принципиальные основы для мира

В Офисе Президента подчеркнули, что Украина стремится к миру от первых секунд российского вторжения и поддерживает любые содержательные предложения, способные приблизить настоящее окончание войны.

По итогам сегодняшней встречи с представителями США стороны договорились работать над пунктами плана. Президент Зеленский, в свою очередь, «очертил принципиальные основы, важные для нашего народа».

В ОП также подтвердили, что Киев с самого начала года поддерживал предложения Президента Трампа , чтобы закончить кровопролитие.

Обсуждение плана с Президентом Трампом

В сообщении ОПУ говорится, что Украина готова конструктивно работать с американской стороной и европейскими партнерами, чтобы результатом стал мир.

Президент Зеленский рассчитывает обсудить с Президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для достижения мира, уже в ближайшие дни. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности Украины в переговорный процесс вокруг инициативы Белого дома.

