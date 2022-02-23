Огонь в генконсульстве РФ во Львове: дипломаты жгут документы, пожарных на территорию не пустили (видео)

Представитель консульства вышел к пожарным и сообщил, что все хорошо.

В среду утром, 23 февраля, на территории генерального консульства России во Львове, расположенном на ул. Костя Левицкого, люди увидели огонь и вызвали пожарных. Прибывшие на место происшествия спасатели пожара не обнаружили. Выяснилось, что работники консульства что-то сжигают в бочке на территории консульства.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины, пишет ZAXID.NET.

"Люди вызвали спасателей, потому что увидели огонь. Когда мы приехали, то представители консульства сообщили, что они проводят работы по сжиганию чего-то. Пожара нет", – говорится в сообщении.

Пожарных на территорию не пустили. Представитель консульства вышел к ним и сообщил, что все хорошо.

Напомним:

Накануне вечером в Одессе жители сообщили, что работники российского консульства сжигали во дворе документы. Сжигание документов происходило после того, как российское министерство иностранных дел сообщило о вывозе из Украины всех работников своих дипломатических учреждений.

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