Ограничения на работу Starlink для ВСУ до сих пор полностью не сняты - Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина получает разведданные от десятков разных стран, но информацию о выходах баллистики Украине предоставляют именно США. Ограничения на работу Starlink для ВСУ до сих пор полностью не сняты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Брюсселе.

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«Здесь много вызовов с баллистикой. Мы работаем над всеми возможностями, чтобы Украина была максимально независимой», — отметил он.

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Президент также сообщил, что Украина работает с партнерами, в частности с Францией, над альтернативой Starlink.

«Сейчас речь не идет о замене Starlink, однако Украина работает с другими партнерами, в частности с Францией, над альтернативой Starlink», — пояснил Зеленский.

Напомним, 14 октября стало известно об ограничениях в скорости Starlink, из-за чего был сорван ряд важных военных миссий. Речь идет о пакете Starshield, которым пользуются украинские военные.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к Илону Маску и назвал замедление работы Starlink «большой ошибкой».

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Ранее сообщалось, что Россия использует проблемы в работе спутниковой связи Starlink, чтобы наносить Украине максимальные разрушения.

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