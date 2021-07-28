Ограничения приведут к кризису, а ядерное оружие попадет в ненадежные руки: почему Байден избегает санкций против Путина

Советники Байдена считают, что санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от власти.
Администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его окружения. Советники Байдена не уверены, что санкции против российских властей приведут к ощутимым результатам.
Об этом сообщает Politico.
Так, советники Байдена считают, что санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от власти, и ссылаются на примеры времен Обамы и Трампа.
Также источники Politico отмечают, что чрезмерно жесткие меры могут привести к кризису в России, а в этом случае российское ядерное оружие может попасть в ненадежные руки.
Напомним:
- Байден во время выступления в национальном разведывательном управлении США подчеркнул, что у Путина есть реальная проблема, поскольку он управляет экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Он знает, что он в настоящей беде, но это делает его еще более опасным.