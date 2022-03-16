Охота на активы российских олигархов: США и союзники запустили целевую группу

За последние три недели удалось арестовать ряд судов подсанкционных российских физических и юридических лиц на сотни миллионов долларов.

Из-за вторжения России в Украину США и союзники начали работу международной целевой группы, которая будет работать над поиском и арестом активов российских элит и олигархов, а также над их уголовным преследованием.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Так, уже состоялись переговоры в рамках создания этой международной рабочей группы. В нее войдут представители Минфинов, Минюстов и Министерств внутренних дел таких стран:

США;

Австралия;

Канада;

Германия;

Япония;

Великобритания;

Франция;

Остальные страны Европейского Союза;

Целевая группа будет использовать все полномочия по сбору и обмену информацией для введения санкций, заморозки активов, конфискации имущества и уголовного преследования российских олигархов и представителей элит.

По данным американского Минфина, соответствующая работа уже принесла плоды. Ведь за последние три недели удалось арестовать ряд судов, находящихся под санкциями российских физических и юридических лиц. Стоимость арестованных яхт оценивается в сотни миллионов долларов.

"Мы уже работаем с международными партнерами над замораживанием и конфискацией имущества, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями по всему миру. Мы будем продолжать работу, чтобы принять все необходимые меры против тех, чьи преступные действия позволяют российскому правительству продолжать несправедливую войну против Украины", – подчеркнул генпрокурор США Меррик Гарланд.

Напомним, 16 марта канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его государство хочет добавить больше олигархов в список людей, подпадающих под санкции ЕС из-за вторжения России в Украину.

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