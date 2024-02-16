Оказание помощи для защиты, а не приглашения в Альянс – в Госдепе США прокомментировали возможное вступление Украины в НАТО

Важным является вопрос связи между НАТО и Украиной.
Украина хочет стать частью НАТО, но сейчас приоритетом является предоставление помощи для защиты, а не приглашение Украины в Альянс.
Об этом заявил представитель Госдепа США Даниэл Сайзек, пишет Общественное.
Чиновник рассказывает, что в этом году Североатлантическому альянсу исполняется 75 лет и в последнее время ощутимо, что "Альянс укрепляется". В частности, это влияет на расширение — вступление Финляндии в апреле 2023 года и финальные шаги к вступлению Швеции.
По его словам, это означает, что на самом деле НАТО больше и сильнее 75 лет.
"Это тоже важный вопрос связи между НАТО и Украиной", — сказал Сайзек.
Он рассказывает, что в мире все больше становится конфликтов, поэтому и вызовов тоже больше. Однако можно заметить, что, несмотря на разногласия среди членов НАТО, в конце концов решение НАТО остается единодушным по поводу вступления Украины.
В качестве примера чиновник привел прошлогодний саммит НАТО в Вильнюсе, где все члены Альянса повторили, что "Украина имеет место в НАТО".
"Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно быстрее. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... пожалуй, после войны", — отметил госчиновник.
Представитель Госдепа США сказал, что ожидается продолжение сотрудничества в рамках Сената для проведения реформ в Украине. В настоящее время приоритетом является оказать помощь для защиты от российской агрессии.
Напомним, что ранее речь шла о том, стоит ли ожидать приглашение Украины в НАТО в этом году.
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