Оказание помощи для защиты, а не приглашения в Альянс – в Госдепе США прокомментировали возможное вступление Украины в НАТО

Украина хочет стать частью НАТО, но сейчас приоритетом является предоставление помощи для защиты, а не приглашение Украины в Альянс.

Об этом заявил представитель Госдепа США Даниэл Сайзек, пишет Общественное.

Чиновник рассказывает, что в этом году Североатлантическому альянсу исполняется 75 лет и в последнее время ощутимо, что "Альянс укрепляется". В частности, это влияет на расширение — вступление Финляндии в апреле 2023 года и финальные шаги к вступлению Швеции.

По его словам, это означает, что на самом деле НАТО больше и сильнее 75 лет.

"Это тоже важный вопрос связи между НАТО и Украиной", — сказал Сайзек.

Он рассказывает, что в мире все больше становится конфликтов, поэтому и вызовов тоже больше. Однако можно заметить, что, несмотря на разногласия среди членов НАТО, в конце концов решение НАТО остается единодушным по поводу вступления Украины.

В качестве примера чиновник привел прошлогодний саммит НАТО в Вильнюсе, где все члены Альянса повторили, что "Украина имеет место в НАТО".

Также читайте В НАТО не прогнозируют нового наступления РФ в Украине весной

"Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно быстрее. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... пожалуй, после войны", — отметил госчиновник.

Представитель Госдепа США сказал, что ожидается продолжение сотрудничества в рамках Сената для проведения реформ в Украине. В настоящее время приоритетом является оказать помощь для защиты от российской агрессии.

Напомним, что ранее речь шла о том, стоит ли ожидать приглашение Украины в НАТО в этом году.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.