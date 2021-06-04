"Окажутся вне игры": Зеленский хочет вынести закон об олигархах на всеукраинский референдум

Зеленский заявил, что страна изменилась и теперь придется жить по новым правилам, а те, кто с этим не согласны, "окажутся вне игры".

Президент Украины Владимир Зеленський хочет вынести закон об олигархах на референдум.

Об этом 4 июня он сказал в своем обращений после заседания СНБО.

Зеленский в обращении отреагировал на критику закона об олигархах. Он также заявил, что страна изменилась и теперь придется жить по новым правилам, а те, кто с этим не согласны, "окажутся вне игры".

"Самый главный вопрос этой недели и этого заседания — это закон об олигархах. Прежде всего хочу сказать, что даже не ожидал, что в нашей стране есть столько экспертов по деолигархизации. Если бы мы знали, пригласили бы их к разработке законопроекта. Но к сожалению, все они почему скрывали свои знания все эти 30 лет. И ни один из политиков, в частности высокого уровня, никогда не поднимал вопрос об олигархах. Во-вторых, спасибо всем критикам закона: ваши замечания ценны. Вы много лет работаете на олигархов или под ними. Поэтому точно понимаете все недостатки закона. Как говорится, "глубоко в материале". И отдельно хочу обратиться к работодателям всех этих независимых экспертов и критиков. Как акулы бизнеса, вы должны иметь сильные ощущения. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто — по правилам", — сказал Зеленский.

Также президент отметил, что не позволит договариваться или переламывать депутатов Верховной Рады, а поэтому закон об олигархах вынесут на референдум.

"Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами Парламента относительно этого закона, у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесено на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним ", — сказал Зеленский.

Президент также заявил, что будут новые законопроекты об олигархах, чтобы представители крупного бизнеса больше не влияли на политику.

"Я также хочу сказать, что этот законопроект — только первый шаг. Это создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию. Нельзя владеть депутатами, министрами и любыми другими чиновниками. Этот законопроект — первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системы. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И, да — этого больше не будет ", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Данилов анонсировал новые антиолигархические законопроекты.

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