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Оккупация Крыма – это первородный грех войны России против Украины – глава МИД Австрии

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Оккупация Крыма – это первородный грех войны России против Украины – глава МИД Австрии

Оккупация Крыма – только верхушка айсберга агрессивных планов России по Украине. Именно захват полуострова стал первородным грехом войны РФ против Украины.

Россия уже шесть месяцев пытается сменить границы, используя танки и ракеты.

Об этом министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, выступая на втором саммите Крымской платформы 23 августа.

"Оккупация Крыма – это первородный грех войны России против Украины. И это лежит в основе отказа Москвы от верховенства права к миру", – сказал дипломат.

Он продолжил, что РФ нарушает международное право и мировой порядок сохранности. Для этого Москва использует в качестве оружия энергетические и продовольственные поставки, толкая миллионы людей в бедность и голод.

"Год назад на первом саммите Крымской платформы я назвал оккупацию Крыма наиболее волнующей попыткой в современной истории изменить границы в Европе. В то время мы еще не понимали, что это была лишь верхушка айсберга деструктивных и агрессивных планов России по Украине", — отметил Шалленберг.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет возвращать Крым любым путем, которым решит.

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