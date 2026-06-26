Оккупант пригрозил Кремлю восстанием и обратился к Путину: Песков отреагировал

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российский блоггер из Воронежской области Александр Лунин, принимавший участие в так называемой «сво» — то есть в войне России в Украине, опубликовал видеообращение к «фюреру» Владимиру Путину.

Видео появилось на странице Instagram оккупанта.

В нем он подверг резкой критике ситуацию в российской армии и даже пригрозил, что военные могут направить оружие против Кремля.

Реклама

Лунин пожаловался, что сотни тысяч захватчиков путинского войска якобы содержат в так называемых «зинданах» — ямах, куда командиры бросают подчиненных в качестве наказания. Кроме того, он возмутился, что солдаты пытаются за отказ выполнять «самоубийственные приказы» или за нежелание отдавать деньги командирам. После этого, по словам блоггера, их могут «обнулить», используя этот термин как намек на убийство.

Блогер заявил, что Путин должен лично встретиться с ним и выслушать повествование о ситуации в армии. В противном случае, пригрозил он, будто Россию будут ожидать серьезные последствия.

«Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщения», — заявил российский оккупант.

Заметим, по данным «Медуза», Александр Лунин служил в составе 150-й мотострелковой дивизии и получил ранения.

Реклама

Реакция Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на обращение Лунина. Мол, слышал о появившемся в Сети видео, но якобы «не ознакомился с ним».

«Нам сказали, что есть такое обращение, но пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я не стал бы ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то довольно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала», — высказался спикер «фюрера».

Напомним, в РФ начался бунт из-за ударов ВСУ по Москве и другим регионам страны-агрессорки. В частности, недовольство выразили путинские пропагандисты — такие как Ольга Скабеева, Владимир Соловьев, Армен Гаспарян. В частности, поклонница Кремля назвала «безумием» и «невозможным» то, что Украина совершает атаки на расстоянии 1600 км от линии фронта.

Новости партнеров