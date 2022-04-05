Оккупанты делали такое, что местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад — Зеленский

Оккупанты делали такое, что местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад — Зеленский

Безусловно, это будет ответственность для оккупантов.

В Бородянке и некоторых других освобожденных городах количество жертв оккупантов может быть еще больше.

Об этом во время обращения в ночь на 5 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В селах освобожденных районов Киевской, Черниговской, Сумской областей Украины оккупанты делали такое, что местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад. Безусловно, за это будет ответственность для оккупантов. Мы делаем все возможное, чтобы установить всех российских военных, причастных к преступлениям", — сказал он.

Напомним, в понедельник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Буча, Ирпень и Стоянка возле Киева. В этих населенных пунктах российские оккупанты осуществляли геноцид украинцев. Они грабили дома мирных жителей, а самих людей похищали, пытали, издевались, убивали. Населённые пункты потерпели значительные разрушения от артиллерийских обстрелов и авиударов.

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