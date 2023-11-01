Оккупанты из Ялты приперлись с визитом в Стамбул: МИД требует от Турции объяснения

МИД Украины требует от Турции объяснения о визите в Стамбул представителей оккупационной "власти" из Ялты.

МИД Украины запросило официальные объяснения от Турции из-за участия представителей российских оккупантов из Ялты в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей в Стамбуле.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Известно, что российские оккупанты приняли участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, а также обсуждали возможность заключения соглашения об установлении побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул", — говорится в сообщении.

По словам Николенко, МИД воспринимает эту ситуацию "с чрезвычайной серьезностью" и уже запросил официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации.

МИД напоминает, что в соответствии с нормами международного права Крымский полуостров — часть территории Украины, временно оккупированная Россией.

"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма, в частности путем контактов с оккупационными администрациями.

Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", — подытожил Николенко.

Ранее сообщалось, что Украина направила Польше ноту по поводу блокирования границы.

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