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Оккупанты могут отправить в лагерь и депортировать мариупольцев без российского паспорта

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты могут отправить в лагерь и депортировать мариупольцев без российского паспорта

Мариуполь может превратиться в фильтрационный лагерь / Фото: t.me/mariupolrada

На территории так называемой "ДНР" планируют организовать пункты временного содержания для лиц с иностранным гражданством или лиц без гражданства.

Соответствующий указ подписал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Об этом в социальных сетях сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на соответствующий документ.

По сути, российские оккупанты создают фильтрационные лагеря, чтобы насильственно паспортизировать украинцев. Тех, кто будет отказываться получать российский паспорт, теперь смогут поместить в лагерь и насильственно депортировать. Им безразлично, что люди живут у себя дома.

«Можно предположить, что такое решение было принято потому, что люди просто не хотят получать российские паспорта. Все попытки оккупантов давить на них через админресурс не дали желаемого результата. Теперь переходят к радикальным действиям», — говорится в сообщении.

Ситуация во временно оккупированном Мариуполе: детали

Стало известно, как захватчики хотят использовать порт Мариуполя. В частности, наличие Мариупольского и Бердянского направлений они решили привлечь порт для поставки БК на линию Волноваха/Угледар.

К тому же Мариуполю грозит эпидемия холеры. В оккупированном Мариуполе в уцелевших домах протекает канализация. Водоканал не действует, потому что сотрудникам оккупанты не выплачивают зарплату.

Также оккупанты убегают из Мариуполя и грузовиками вывозят украденное украинское зерно.

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Дата публикации
Просмотры
168
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