Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Около 300 детей должны быть вывезены в Чувашскую Республику, но, как известно, россияне не возвращают детей после их вывоза, прикрываясь военным положением в регионе, которое еще осенью прошлого года ввел на ТОТ международный преступник Владимир Путин.

При этом российская сторона заблокировала выезд в Украину. Тем самым детей используют в качестве заложников, чтобы заставить уехать их родителей за ними.

Напомним, что политика похищения детей для дальнейшей ассимиляции является признаком геноцида нации, ведь направлена на уничтожение самоидентификации нации.

Следовательно, все, кто помогает или способствует вывозу детей, будут нести наказание именно за преступления против человечности.

Напомним, россияне на оккупированных украинских землях отказываются лечить детей, чьи родители не имеют российского паспорта или не поддерживают Россию.

Читайте также:

Россия ворует детей, Венгрия подыгрывает Путину