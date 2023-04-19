Оккупанты начали проводить "паспортизацию" пенсионеров на Донбассе

Оккупанты проваливают определенные темпы паспортизации и прибегают к новым методам принуждения.

Так, на временно захваченных районах Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить паспортизацию по месту жительства пенсионеров.

Об этом пишет сайт Национального сопротивления.

Фактически это элемент давления на социально незащищенные слои населения, которые зависят от оккупационной администрации. Для обхода пенсионеров из России прибыло 300 "волонтеров", образовавших "мобильные группы".

Также в Донецкой области обустроены пункты выдачи паспортов при больницах, ведь без паспорта врага людям отказывают в медицинском обслуживании. Таким образом, оккупанты нарушают Женевскую конвенцию.

Центр национального сопротивления советует жителям ТОТ саботировать получение паспорта: оформлять заявки на паспорт, но не приходить за его выдачей. При заявлении указывать неверные данные.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне собираются принудительно эвакуировать население в Запорожье и Херсонской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские агрессоры нанесли удары по территории Херсонской области управляемыми авиабомбами.

Читайте также:

Паспорта для россиян: СБУ накрыла группировку в Запорожье