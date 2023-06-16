Оккупанты не дают украинцам эвакуироваться, а намость жестоко заставляют работать на себя — Маляр

Российские оккупанты жестоко обращаются с украинцами на захваченных территориях, заставляя их работать на оккупационные власти или даже воевать против своих граждан.

Уже никого не удивляет отсутствие границ у врага и отсутствие каких-либо принципов и правил соблюдения прав человека на территориях, которые они оккупировали.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр сказала в эфире телемарафона "Единые новости", — пишет Укринформ.

"Они очень жестоко относятся к людям, вынужденно там оказавшимся. И если говорить о территориях, скажем, которые были затоплены, то они не давали людям возможности эвакуироваться, не совершали никакие спасательные операции, а наоборот разными способами пытаются использовать наших людей для реализации своих преступных планов", — объяснила Маляр.

Она отметила, что на оккупированных территориях зафиксированы факты и принудительной мобилизации, и факты, когда людей принудительно задерживают, открывают фейковые уголовные производства и таким образом заставляют людей работать на захватчиков.

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Добавим, что цинизм русских окупантов нет предела. Заметим, что ранее РФ обстреляла эвакуацию из левобережья Херсонщины: 3 погибших, 10 раненых.

Напомним, 10 июня российская армия обстреляла Корабельный район Херсона. В результате волонтеры получили ранения. Травмированы двое волонтеров, которым 52 и 25 лет.

Также 8 июня во время эвакуации Херсона кафиры совершили обстрел. Число пострадавших во время эвакуации гражданских возросло до 18, один человек погиб.

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