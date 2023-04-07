Оккупанты не могут решить проблему дефицита с врачами на временно оккупированных территориях

Враг продолжает переоборудовать гражданские больницы под нужды оккупационных войск, но нет достаточного количества врачей.

Одним из путей решения по плану Москвы являются новые правила ординатуры на временно оккупированных территориях, где от врачей не требуют сведения об аккредитации и подтверждении получения иностранного образования.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

При этом несмотря на дефицит врачей, накануне еще несколько гражданских больниц на Востоке Украины отдали на нужды террористической организации ППК "Вагнер".

Напомним, ранее оккупанты объявили о планах завезти новую партию врачей в захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о 250 гастролерах, из которых 125 врачей и 125 медсестер.

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Напомним, что ранее россияне атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами. Три удара вражеской авиации зафиксированы в Бериславе, два – в Новобериславе и один – в Казачьем.

Также россияне из танков обстреляли поселок в Донецкой области : есть жертвы. Сейчас известно о по меньшей мере одного погибшего и 2 раненых местных жителей.

К тому же россияне в Запорожье за день цинично разрушили несколько учебных заведений.

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