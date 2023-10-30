Делегация из республики Татарстан во главе с ее премьер-министром Алексеем Есошиным совершила незаконный визит на ТОТ Луганской области.

Особое внимание они уделили городу Лисичанск.

Все потому, что Кремль выделил агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное под полный контроль своего субъекта — республику Татарстан.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Официально делегация заявляла о реализации показательных проектов, которые должны демонстрировать восстановление инфраструктуры и инициирование строительных проектов в регионе. Также для рабочих, прибывающих из этого региона местные оккупационные администрации выделяют жилье, которое ранее оккупантами было признано бесхозным.

Вместе с тем Татарстан курирует программу, по которой должна перевоспитать местную молодежь и сделать из них современный янычар. Так, только в течение октября около двухсот детей были вывезены в казанский лагерь “Заречье”, вместе с мерами нацеленными на изменение их национальной самоидентификации также проводился фиджитал-соревнование (сочетание виртуальных игровых сред и реальных физических игр — ред.). Не исключено, что в дальнейшем детей будут агитировать в подразделения управления дронами на поле боя.

В рамках этой политики Татарстан будет финансировать открытие центров тестирования по программе готов к труду и обороне (ОТО) – осовремененной российской формой спортивно-парамилитарного воспитания молодежи с обязательной пропагандистской составляющей и агитацией к участию в таких парамилитарных организациях как Юнармия или молодежный актив. партии "Единая россия".

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Центр национального сопротивления напоминает, что ранее контроль над временно оккупированным Донецком кремль передал группировке чеченского диктатора Рамзана Кадырова.

«Призываем граждан на ВТО заблаговременно сообщать о подобных мерах, чтобы украинское подполье могло организовать эффектную встречу для этих неуважаемых лиц. Все российские чиновники и коллаборанты, способствующие им в осуществлении насилия над гражданским населением на ВТО, являются легитимными целями для ликвидации Движением сопротивления», — говорится в сообщении.

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