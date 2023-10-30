Делегация из республики Татарстан во главе с ее премьер-министром Алексеем Есошиным совершила незаконный визит на ТОТ Луганской области.
Особое внимание они уделили городу Лисичанск.
Все потому, что Кремль выделил агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное под полный контроль своего субъекта — республику Татарстан.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Официально делегация заявляла о реализации показательных проектов, которые должны демонстрировать восстановление инфраструктуры и инициирование строительных проектов в регионе. Также для рабочих, прибывающих из этого региона местные оккупационные администрации выделяют жилье, которое ранее оккупантами было признано бесхозным.
Вместе с тем Татарстан курирует программу, по которой должна перевоспитать местную молодежь и сделать из них современный янычар. Так, только в течение октября около двухсот детей были вывезены в казанский лагерь “Заречье”, вместе с мерами нацеленными на изменение их национальной самоидентификации также проводился фиджитал-соревнование (сочетание виртуальных игровых сред и реальных физических игр — ред.). Не исключено, что в дальнейшем детей будут агитировать в подразделения управления дронами на поле боя.
В рамках этой политики Татарстан будет финансировать открытие центров тестирования по программе готов к труду и обороне (ОТО) – осовремененной российской формой спортивно-парамилитарного воспитания молодежи с обязательной пропагандистской составляющей и агитацией к участию в таких парамилитарных организациях как Юнармия или молодежный актив. партии "Единая россия".
Центр национального сопротивления напоминает, что ранее контроль над временно оккупированным Донецком кремль передал группировке чеченского диктатора Рамзана Кадырова.
«Призываем граждан на ВТО заблаговременно сообщать о подобных мерах, чтобы украинское подполье могло организовать эффектную встречу для этих неуважаемых лиц. Все российские чиновники и коллаборанты, способствующие им в осуществлении насилия над гражданским населением на ВТО, являются легитимными целями для ликвидации Движением сопротивления», — говорится в сообщении.
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