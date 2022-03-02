Оккупанты привлекли более 80% своей боевой мощи, которая раньше сосредотачивалась вдоль украинской границы — Пентагон

Оккупанты привлекли более 80% своей боевой мощи, которая раньше сосредотачивалась вдоль украинской границы — Пентагон

Оборона Киева сдерживает наступление на севере столицы.

Россия уже ввела на территорию Украины более 80% своего боевого потенциала, который был сосредоточен ранее вдоль украинской границы. Оккупанты готовятся к наступлению на Киев и окружению Харькова.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет Укринформ.

"Мы считаем, что сейчас они (россияне – ред.) привлекли более 80% своей боевой мощи, созданной предварительно, так что более 80% боевой мощи (России – ред.) сейчас находится в Украине", — отметил военный представитель США.

Оборона Киева сдерживает наступление на севере столицы.

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"Основное наступление на Киев в основном остается там, где он был вчера, следовательно, ни одного заметного движения со стороны россиян, которые надвигаются с севера", — отметил представитель Пентагона.

В то же время, по его словам, оккупанты пытаются оцепить Харьков и могут применить с этой целью термобарическое оружие, поскольку разведкой были замечены российские пусковые установки, способные переносить такие боеприпасы. Правда, подтвердить наличие самого термобарического оружия на них пока США не могут.