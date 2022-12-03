Оккупанты пытаются украсть у украинцев Сковороду — Зеленский

На днях украинцы отмечают 300 лет со дня рождения Григория Сковороды – философа, который учил счастью и познанию себя, поиску действительно своего в этом мире.

Об этом в ежедневном обращении сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Он рассказал, что посетил Переяслав Киевской области. Места, где жил и учил Сковороду.

"Было бы смешно, если бы не было горько, что оккупанты пытаются украсть у Украины и этого украинца. Что-то там рассказывают, будто и Сковорода – их. Но ведь мы знаем, что им его не поймать. Как никогда ни поймать, ни остановить, не сломать и не пленить Украину. На днях мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги. И очень мощно поддерживают", — отметил он в обращении.

Президент убежден, что это – еще не все.

"Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на пол пути. Слава всем, кто воюет и работает ради нашего государства! Я благодарю всех, кто защищает и помогает нашим людям! Слава Украине!", — резюмировал он.

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Уничтожение музея Сковороды

6 мая 2022 года российские кафиры обстреляли музей Григория Сковороды. Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который наблюдал за музеем, получил ранения. Помещение фактически уничтожено. Самые ценные экспонаты удалось спасти, их переместили ранее в безопасное место.

Президент Владимир Зеленский отметил, что против Украины воюет армия, которая наносит ракетные удары по музеям.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что Сковородиновка находится вдали от других поселков и объектов инфраструктуры. Поэтому кафиры целенаправленно избивали по музею Григория Сковороды.

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