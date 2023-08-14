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Оккупанты угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты, если те не возьмут паспорта РФ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Оккупанты угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты, если те не возьмут паспорта РФ

На оккупированных территориях заставляют брать паспорт РФ / Фото: unian.net

оккупанты угрожают учащимся школ от 14 лет не выдать аттестаты, если те не получат паспорт России.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Именно в 14 лет в РФ выдают свою макулатуру детям. Однако не все дети пишут заявление на получение красной бумаги, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Следовательно, враг прибегает к принуждению.

Паспортизация необходима оккупационным администрациям во избежание проблем, ведь в Москве недовольны темпами насаждения российского гражданства в регионах. Следовательно, оккупанты спешат с выдачей своей макулатуры.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированной части Луганской области в Сватовском районе захватчики повесили гражданского человека за четкую проукраинскую позицию.

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Дата публикации
Просмотры
127
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