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Оккупанты заставляют украинских детей писать письма российским военным

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Оккупанты заставляют украинских детей писать письма российским военным

Пропагандисты цинично заставляют украинских детей под диктовку "учителя" писать письма оккупантам / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Российская пропаганда искажает разум и не имеет предела этичности.

Поэтому россияне используют детей на временно оккупированных территориях для прославления войны.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабное наступление с целью уничтожения украинского государства и нации. Теперь на ТОТ враг пытается реализовать свой первоначальный замысел.

На захваченных землях в начальных классах школ проводится акция "письмо солдату". В ее рамках пропагандисты цинично заставляют украинских детей под диктовку "учителя" писать письма оккупантам.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастный к промывке мозгов украинским детям понесет ответственность", — говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики продолжают незаконную депортацию украинских детей в Россию с оккупированных территорий Украины.

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Дата публикации
Просмотры
42
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