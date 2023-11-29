Оккупанты заставляют украинских детей писать письма российским военным

Российская пропаганда искажает разум и не имеет предела этичности.

Поэтому россияне используют детей на временно оккупированных территориях для прославления войны.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабное наступление с целью уничтожения украинского государства и нации. Теперь на ТОТ враг пытается реализовать свой первоначальный замысел.

На захваченных землях в начальных классах школ проводится акция "письмо солдату". В ее рамках пропагандисты цинично заставляют украинских детей под диктовку "учителя" писать письма оккупантам.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастный к промывке мозгов украинским детям понесет ответственность", — говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики продолжают незаконную депортацию украинских детей в Россию с оккупированных территорий Украины.

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