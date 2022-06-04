"Оккупанты знают, какой объект обстреливают": Зеленский обратился к ООН и ЮНЕСКО из-за удара по Святогорской лавре

"Оккупанты знают, какой объект обстреливают": Зеленский обратился к ООН и ЮНЕСКО из-за удара по Святогорской лавре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Святогорской лавре, зная, что там нет военных объектов и укрываются от боевых действий сотни мирян.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает логического и справедливого ответа от ООН и ЮНЕСКО.

Об этом глава государства написал в Сети 4 июня.

"Уничтоженный Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия”, – говорится в сообщении президента.

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Он также напомнил, что 1 июня русские снаряды разорвались прямо в кельях монахов лавры. Четверо человек погибли, еще четверо – тяжело ранены. Сам Святогорск находится под огнем еще с мая.

"Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любую другую территорию и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины", — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что 31 мая Верховная Рада обратилась в ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации. Ни одно другое государство не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны.

"Мы ожидаем логического и справедливого ответа от ООН и ЮНЕСКО. Это Организация Объединенных Наций, и ее устав не предусматривает объединение с террористами. Изоляция России должна быть полной, она должна отвечать за свои преступления", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 4 июня в УПЦ МП сообщили о российской атаке на Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

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