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«Окно для переговоров открывается»: Зеленский прибыл в Лондон на важную встречу с лидерами Европы
Зеленский анонсировал сверхважные переговоры в Британии со Стармером, Макроном и Мерцем.
Президент Владимир Зеленский после своего открытого письма Путину сегодня уже прилетел в Лондон: встречается с премьером Британии Стармером, президентом Франции Макроном и канцлером Германии Мерцем. Стороны будут говорить в частности о перспективах новых переговоров с РФ.
Об этом сообщает ТСН.
Официальных сообщений о встрече в течение дня не было — только утечка в СМИ. И насколько тема чувствительна, можно понять из сообщения крупнейшего независимого информагентства Германии. Со ссылкой на немецких чиновников оно сообщило, что «окно для переговоров европейской стороны с Россией медленно открывается».
Хотя Путин, напомним, возможность посредничества Европы отверг.
Что рассказал о визите в Британию сам Зеленский
Сам Владимир Зеленский в соцсетях анонсировал, что в Британии состоятся двусторонние переговоры с Киром Стармером и встреча в формате E3+Украина: президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер.
«Команда уже содержательно поработала над подготовкой всех встреч. Теперь важно все проговорить и согласовать ключевые вещи на уровне лидеров», — отметил глава государств.
Также он добавил, что на завтра запланирована встреча с Его Величеством Королем Чарльзом III.
Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Фридрих Мерц планирует собрать лидеров ключевых европейских стран в Берлине, чтобы подготовить общий подход к Дональду Трампу перед саммитом НАТО.
Напомним, по информации Bloomberg, Путин отверг участие Европы в переговорах по Украине.