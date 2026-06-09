"Окно возможностей" для мира в Украине может открыться уже этим летом - президент Эстонии

Алар Карис / © Associated Press

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Этим летом может появиться "окно возможностей" для активизации усилий по завершению войны России против Украины. Европа должна быть готова к этому уже сейчас и участвовать в мирном процессе вместе с Киевом.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Карис подчеркнул, что любые переговоры о завершении войны должны проходить при участии Украины. Он также подчеркнул недопустимость "сепаратных переговоров" с Владимиром Путиным без Киева.

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По словам президента Эстонии, Европа должна использовать дипломатические каналы и усиливать давление на Россию, чтобы заставить сесть за стол переговоров.

"Мы к этому всему должны готовиться уже сегодня, потому что достаточно вероятно, что этим летом будет окно возможности. Поэтому мы можем давить на Россию, использовать дипломатические каналы, чтобы Россия тоже села за стол, завершила войну. Потому что цель - это завершить войну", - заявил Карис.

Он добавил, что участие Европы в мирном процессе необходимо, ведь речь идет не только об Украине, но и о безопасности всего континента.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что нынешнее лето может решить очень многое. По его словам, «очень важно подготовиться» к переговорам и решениям, которые могут быть приняты на саммитах на уровне Евросоюза, Группы семи и НАТО.

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Завершение войны: последние заявления Украины и России

Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором заявил, что война должна завершиться честно — из-за переговоров. Он предложил российскому диктатору встретиться с участием посредников в Швейцарии, Турции или одной из стран арабского мира. Зеленский также подчеркнул обязательное участие США и Европы в качестве гарантов безопасности, подтвердил готовность к прекращению огня и обмену пленными в формате "всех на всех".

В Кремле заявили, что ознакомились с письмом, однако раскритиковали публичный формат обращения, назвав его "использованием мегафона". Спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что если украинский президент действительно хочет встречи, он может приехать в Москву.

В то же время в России продолжили повторять старые нарративы. В Кремле утверждают, что переговоры якобы "на паузе" из-за позиции Киева, а официального диалога с Украиной российская сторона не ведет, ограничиваясь каналами связи с США.

Сам Путин заявил, что боевые действия в Украине прекратятся только после того, как Россия достигнет всех поставленных целей. Никаких конкретных терминов или реальных компромиссных условий он не назвал.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров также повторил требования Кремля, назвав среди приоритетов "защиту русскоязычных" и "борьбу с русофобией". Он снова обвинил Украину в "терроризме" и заявил, что восстановление прав русскоязычных якобы является необходимым условием для урегулирования войны.

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