«Окно возможностей» для Путина: что случилось со Starlink и какая угроза нависла над Украиной

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Минувшей ночью, 14 октября, в Украине ввели ограничение скорости для терминалов спутниковой связи Starlink компании SpaceX. Украинские чиновники предупредили, что это может существенно усложнить перехват российских реактивных беспилотников и работу дронов средней дальности.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

Starshield — это защищенная спутниковая система связи, разработанная SpaceX для нужд правительственных и военных структур. Она отличается от обычной сети Starlink повышенной помехоустойчивостью и ориентацией на военное использование. До введения ограничений военные ВСУ могли использовать терминалы для управления беспилотниками на скорости более 160 км/ч.

Реклама

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что решения по ограничениям Starshield связаны с американскими военными, а окончательная ответственность лежит на руководстве США, в том числе президенте Дональде Трампе. В то же время, он отметил, что обычный Starlink является коммерческим сервисом, который контролирует SpaceX.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров после этого сообщил, что SpaceX возобновила работу украинских терминалов Starlink на скорости до 160 км/ч. В то же время, он подчеркнул, что для нужд обороны Украины критически важно полностью отменить ограничение скорости Starshield.

Аналитики Института отмечают, что пока неизвестно, остаются ли ограничения действующими. Обычные тарифы Starlink уже предусматривают ограничения для терминалов, используемых на летательных аппаратах со скоростью более 160 км/ч.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала официальных сообщений от Маска об ограничениях работы спутниковой связи для украинских военных.

Реклама

Осложнение перехвата реактивных БПЛА

В ISW отмечают, что ограничение скорости может иметь серьезные последствия для украинского ПВО — прежде всего, в борьбе с реактивными беспилотниками типа Geran. По словам Бескрестнова, военные используют спутниковую связь для управления дронами-перехватчиками, являющимися одним из самых эффективных средств противодействия скоростным российским БпЛА.

Украина активно развивает собственное производство реактивных дронов-перехватчиков. Впрочем, ограничения скорости связи могут затормозить этот процесс и усложнить защиту городов и инфраструктуры в Украине в преддверии зимы.

В то же время связанный с Кремлем российский военный блоггер признал, что ограничения могут создать для войск РФ «окно возможностей» для нанесения ударов по украинской инфраструктуре.

По данным украинских Сил беспилотных систем, с 24 сентября по 14 октября ограничения негативно повлияли на перехват беспилотников.

Реклама

«Это может дополнительно ослабить возможности украинской противовоздушной обороны на тактическом и оперативном уровнях», — говорится в отчете.

Повлияют ли ограничения на удары по РФ

Ограничения Starshield не повлияют на дальнобойные украинские удары по территории РФ, ведь Силы обороны не имеют доступа к Starlink и Starshield над Россией, ведь SpaceX ограничила работу этих сетей в соответствующей зоне.

Аналитики отмечают, что для атак по российским НПЗ, центрам обработки данных и другим стационарным целям украинские силы используют альтернативные способы связи и навигации.

Ограничение скорости дронов ВСУ

Ограничения связи Starshield могут оказать существенное влияние на способность Украины наносить удары беспилотниками средней дальности, которые в течение 2026-го помогали ВСУ проводить контрнаступательные операции на важных участках фронта.

Беспилотники, использующие Starshield, в том числе американские Hornet, играют немаловажную роль в украинской кампании ударов по российской логистике. Спутниковая связь позволяет операторам управлять ими в режиме реального времени на высокой скорости, в том числе над оккупированными территориями.

Однако максимальная скорость и скорость пикирования Hornet превышают установленное ограничение Starshield. Поэтому украинским военным становится сложнее эффективно применять эти дроны для ударов. Ограничения могут лишить украинские беспилотники возможности поражать подвижный российский транспорт и другие динамические цели на оккупированных территориях.

По данным украинских сил беспилотных систем, 14 октября интенсивность ударов по российским логистическим машинам вдоль линии фронта существенно снизилась. Аналитики предполагают, что это, вероятнее всего, связано с ограничениями Starshield.

Компания ударов по наземным логистическим маршрутам российской армии была важной составляющей подготовки украинских контрнаступательных действий на Александровском и Лиманском направлениях в 2026 году. Теперь новые ограничения могут усложнить Украину борьбу за оперативную инициативу на фронте», — говорится в отчете.

Ограничение Starlink в Украине — что известно

Утром 14 октября советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей Флэш Бескрестнов и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщили, что для терминалов Starshield в Украине установили ограничение скорости — около 160 км/ч.

Источники Axios в американской администрации заявили, что в Белом доме отрицают причастность к ограничениям Starlink в Украине. В Вашингтоне заявили, что не контролируют компанию SpaceX, обеспечивающую работу спутниковой системы.

В то же время, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что решение о работе систем Starshield, в частности скорости и условий их использования, принимают правительство США и президент Дональд Трамп, а не частная компания. По словам бизнесмена, функционирование Starshield находится под контролем государственных структур Штатов.

Новости партнеров