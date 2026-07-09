Окно возможностей открыто: Зеленский об итогах разговора с Трампом

Зеленский и Трамп на встрече в Анкаре / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский ответил, как поможет его встреча с Трампом в Анкаре ускорить мир в Украине.

Об этом глава государства сказал во время онлайн-разговора с журналистами.

Зеленский убежден, что у Украины сейчас есть «окно возможностей», поскольку Силы обороны существенно укрепили свои позиции как на поле боя, так и в воздухе, лишив Владимира Путина прежних преимуществ.

Реклама

«Наши команды понимают, что действительно сейчас у нас окно возможностей. Украина стала сильнее и в поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты», — считает Зеленский.

По его мнению, российский диктатор точно получает информацию и понимает, что сейчас преимуществ у россиян нет.

«Есть баллистика, есть действительно такие абсолютно трагические и страшные удары по гражданскому населению нашего государства, но это единственное преимущество, которое у него осталось. Больше ничего нет. Видят все», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что на саммите НАТО говорил с президентом США Дональдом Трампом и лидерами других стран. По его словам, все лидеры отмечают одно — Украина стала сильнее.

Реклама

Производство Patriot в Украине: технологическое признание США

По словам Зеленского, вопрос совместного оборонного производства подробно обсуждался напрямую с Дональдом Трампом и американской делегацией.

«Президент Трамп неоднократно подчеркивал, что сегодня производить „петриоты“ в мире могут 2-3 страны из-за того, что технологически другие не готовы. Украина признана Америкой как страна, готовая это делать», — отметил он.

«Уже после нашей договоренности с президентом, чтобы после этого наши группы, наши дипломаты, Министерство иностранных дел, Министерство обороны договорились обо всех других технических вещах. Раньше договоримся — раньше сможем производить „Петриоты“, — продолжил Зеленский.

Напомним, что вчера, 8 июля, во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США Дональд Трамп пообещал Украине лицензию на изготовление ракет-перехватчиков Patriot.

Реклама

В Минобороны оценили, сможет ли Украина производить ракеты для Patriot.

WSJ и эксперты, комментируя производство перехватчиков к Patriot в Украине, предупредили, что первая готовая единица сможет сойти с конвейера по меньшей мере через год-полтора, не раньше.

Новости партнеров