Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент США Дональд Трамп стремится заключить соглашение о завершении войны в Украине до начала работы нового Конгресса под контролем демократов. Однако его спешка сталкивается с нежеланием Москвы отказываться от максималистских требований.

Об этом пишет обозреватель Кристиан Кэрил в колонке для Foreign Policy .

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Кэрил связывает сжатые сроки с победой демократов на промежуточных выборах в США. По его мнению, изменение большинства в Конгрессе сужает возможности Трампа добиться желаемой договоренности. Для Киева такая спешка создает риск давления ради уступок России.

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«Американцы сильно давят, и есть определенная обеспокоенность, что для приближения к любому соглашению понадобится немало уступок со стороны Украины», — говорится в приведенных в колонке словах европейского чиновника, говорившего с Financial Times.

Другой собеседник FT, которого цитирует Керил, описал расхождение в расчетах Вашингтона и Москвы так: «Американцы спешат, Путин никуда не торопится».

Саммит Трампа, главы государства-агрессорки Владимира Путина и руководителя Китая Си Цзиньпина в Шэньчжэне не дал ощутимого продвижения по Украине, испытывает автор. В обнародованной Белым домом итоговой декларации встречи Украину вообще не упомянули.

После саммита Трамп уверял европейских лидеров в готовности Кремля к миру. По приведенным Керилом словам президента США, Путин хочет завершения войны и заключения соглашения и уже устает от него.

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Однако, по оценке обозревателя, Путин продолжает рассчитывать победить, продолжая войну. Его требования выходят за пределы Украины и охватывают пересмотр европейской системы безопасности. Когда Джаред Кушнер, зять Трампа и участник его переговорной команды, заявил, что Москва не будет возражать против западных гарантий безопасности для Киева, помощник Путина сразу отверг это утверждение, пишет Керил.

Украина сохраняет способность сопротивляться и не готова капитулировать, отмечает автор. В его анализе именно способность Киева продолжать борьбу мешает великим государствам решить судьбу страны без ее участия.

Европейские союзники тоже не готовы отступиться. Сочетание украинского сопротивления, позиции Европы и требований Кремля заставляет его сомневаться в том, что команда Трампа успеет добиться своего до начала работы нового Конгресса.

Откуда взялся дедлайн до января и ответил Зеленский

20 ноября Financial Times сообщило о требовании команды Трампа заключить мирное соглашение до начала января. По данным издания, демократы планируют усилить поддержку Украины, санкции против России и контроль за внешней политикой президента США.

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24 ноября президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg подтвердил, что американские переговорщики настаивают на скорейшей договоренности, в идеале — до января. В то же время он подчеркнул, что Украина хочет мира, но не только за свой счет. Если приемлемого для Киева соглашения не будет, Украина будет добиваться мощного пакета военной помощи США и более жестких санкций против России.

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