Около 10 стран готовы направить войска в Украину: детали от Bloomberg

Около десяти стран Европы готовы направить войска в Украину после окончания войны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, пакет гарантий безопасности для Украины приобретет очертания уже на этой неделе, поскольку лидеры Европы воспользуются поддержкой президента Дональда Трампа плана, предусматривающего отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения.

После того, как саммит в Белом доме в понедельник принес более жесткие обязательства США по гарантиям, европейские лидеры стремятся воспользоваться предложением Трампа и усилить позицию Киева перед возможной встречей между Путиным и Зеленским.

Источники издания отмечают, что во вторник, 19 августа, состоялась встреча европейских чиновников, посвященная плану направления британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, в частности, о численности военнослужащих.

Около 10 стран готовы направить войска в Украину, утверждает Bloomberg. Какие это страны кроме Британии и Франции пока неизвестно.

Великобритания и Франция готовы направить сотни своих солдат, которые будут размещены в Украине, подальше от линии фронта.

Во второй части плана предусмотрена поддержка со стороны США. Предполагается, что речь пойдет об обмене разведывательной информацией, наблюдении за границей, поставках вооружений и, возможно, противовоздушной обороне. Европейские чиновники ожидают, что США как минимум продолжат предоставлять разведывательную информацию и военную технику через европейских партнеров.

«Мы готовы помочь им (европейцам — Ред.) разными вещами, особенно если можно будет говорить о воздухе, потому что ни у кого нет таких вещей, как у нас», — говорил Трамп.