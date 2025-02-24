Окончание войны в 2025 году: какие условия выдвигают Украине

Мировые и украинские политики активно обсуждают возможные варианты начала мирных переговоров и завершения войны России против Украины. Разговоры оживились на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа и встречи представителей двух стран в Саудовской Аравии.

Одну из ключевых ролей в этом процессе играют страны Евросоюза, которые усиливают военную и финансовую поддержку Украины, а также рассматривают вероятность направления миротворческого контингента.

Украинская разведка не исключает завершения войны в 2025 году, однако европейские политики предупреждают об опасности "скорого мира".

Что известно – узнайте в материале ТСН.ua.

Окончание войны в 2025 году

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов верит в окончание войны в 2025 году.

По его словам, это возможно, потому что РФ нужна передышка, прекращение огня, а также финансирование. Как отметил глава разведки, война может закончиться тогда, когда все "стороны будут к этому готовы и согласуют общий план".

Закончить войну в этом году, а не через три года, надеется и президент Владимир Зеленский. Также он сообщил, что Соединенные Штаты нацелены на мир до конца года, но Украина должна получить поддержку, чтобы это стало возможным.

В частности, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Дональд Трамп и его команда уверены, что на следующей неделе (речь идет о периоде с 24.02.2025 по 02.03.2025 – ред. ) они заключат соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией.

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Однако президент Украины Владимир Зеленский считает заявления о завершении войны в Украине в ближайшую неделю нереальными.

Опасный мир

По словам премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, мирное решение для Украины на самом деле может быть опаснее войны.

Фредериксен отметила, что на сегодняшний день власти США создают "очень большую неопределенность" относительно войны в Украине, НАТО и Европы.

"Я не чувствую такой уверенности в американцах, как в прошлом… Но я думаю, что все удивлены скоростью, с которой была создана неопределенность с американской стороны, и мы должны реагировать на это", – сказала премьер Дании.

Комментируя усилия США и Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, Фредериксен заявила, что не доверяет Путину и его намерениям. Политик не считает, что "он хочет мира в Украине".

"Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир в Украине на самом деле (может быть – ред.) опаснее войны, которая происходит сейчас", – акцентировала премьер Дании.

Россия выдвигает условия

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты устраивающие Москву договоренности.

"Вариант с "замиранием сразу", остановкой боевых действий по линии столкновения и с продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит", — подчеркнул он.

По словам Лаврова, должны быть "железобетонные" гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.

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В частности, он прокомментировал прошедшую на прошлой неделе встречу с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.

Глава российского МИД отметил, что она дала Москве "надежду на нормальный диалог" с Вашингтоном.

Стамбульское соглашение – ориентир для мирного соглашения

Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что команда президента уже приблизилась к подписанию мирного соглашения между Украиной и Россией, однако стороны должны пойти на определенные уступки.

"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент [Дональд Трамп – ред.] делает лучше всего. Он объединяет людей. Он помогает им осознать, что путь к миру – это уступки и достижение компромисса", – заявил спецпредставитель Трампа.

Он заверил, что скоро мир увидит "очень хороший результат", а также, что Стамбульское соглашение может быть ориентиром для заключения мирного соглашения.

Он также отметил, что Трамп не нарушает договоренностей, поэтому, если бы РФ решилась вторгнуться в одну из стран-членов НАТО, США защищали бы своих союзников, согласно статье 5 Устава Альянса.

Уиткофф отметил, что Трамп намерен стать "президентом-миротворцем" в войне между Россией и Украиной, которая "была спровоцирована".

"Тогда были всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО. Это фактически стало угрозой для россиян, и мы должны принять это. Как бы то ни было, россияне дали понять, что они готовы прекратить это. Это были очень, я бы сказал, убедительные и существенные переговоры", – сказал Стив Уиткофф.

Позиция Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что украинские власти будут пытаться закончить войну подписанием мирного соглашения.

Но это не предполагает компромиссов относительно независимости нашего государства, его территориальной целостности и суверенитета.

"От того, как закончится война в Украине, будет зависеть будущее не только Европы, но и мира. И именно поэтому позиция президента и всей команды остается неизменной – для нас не может быть компромиссов относительно нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета. Именно на этих позициях находится Украина", – отметил глава ОПУ.

Андрей Ермак подчеркнул, что никто в мире не хочет мира больше, чем украинцы. Но этот мир должен быть справедливым и устойчивым, с "железобетонными гарантиями безопасности".

Прекращение огня выгодно для РФ

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что Россия стремится к временному прекращению огня, но не для достижения мира, а для перегруппировки войск и подготовки к новой волне агрессии.

По его словам, Кремлю нужно время для восстановления экономики, накопления военных запасов и укрепления армии.

Глава СВР также отметил, что Москва без Украины и Беларуси не может считать себя империей, а потому не откажется от своих захватнических планов.

"Россия без Украины и без Беларуси, которую она уже почти оккупировала, не является империей. Ее экономика слаба и имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению. Все, что было накоплено за время правления Путина, уже израсходовано”, – заявил он.

Что говорит Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время саммита "Поддерживай Украину" с участием мировых лидеров заявил, что Путин не подарит украинцам мир, а также не отдаст его в обмен на что-либо.

"Мы должны обрести мир силой, мудростью и единством, нашим с вами сотрудничеством. О мире невозможно просто объявить за один час, невозможно объявить за один день сегодня, завтра, послезавтра. К сожалению, такая реальность. Если кто-то попытается это сделать, и именно так, без какой-либо опоры, это не сработает, без каких-либо гарантов безопасности это не сработает", — сказал президент на пресс-конференции "Украина. Год 2025".

Ранее Зеленский отметил, что для справедливого мира в Украине нужны следующие условия:

членство Украины в Европейском союзе и финансирование украинской армии.

гарантии безопасности от Европы и помощь финансирования от США.

Зеленский отметил, что после Минских соглашений, контроль за границей, протяженность которой составляет более 1000 км, стал серьезной проблемой, которую не удалось решить даже с помощью видеокамер и ОБСЕ.

“Мы должны начать с понимания, что может дать Европа и что могут дать Соединенные Штаты Америки”, – подытожил он, указав на важность четких практических шагов по достижению мира.

Европейский план завершения войны

Во время пресс-конференции в Киеве 24 февраля президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров разработать совместный план завершения войны России против Украины. Также он подчеркнул, что страны ЕС не могут участвовать в переговорах без собственной стратегии.

"За последние две недели мы увидели изменения в трансатлантическом партнерстве. Это новая реальность, и теперь вопрос в том, как нам к этому присоединиться и какую роль мы будем играть", – заявил Стубб.

Он предложил трехфазный план завершения войны:

первая фаза (по словам Стубба, уже идет) – это этап до переговоров, во время которого необходимо усилить давление на Россию и укрепить поддержку Украины и договоренности для Киева;

вторая фаза – прекращение огня;

третья фаза – установление мира.

"Мы должны действовать сообща. Чтобы быть частью переговорного процесса, Европа должна представить свой план американцам. Если этого не сделать, нас просто не привлекут к процессу", – подчеркнул президент Финляндии.

В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что частью стратегии Запада, которая предусматривает достижение мира через силу, является усиление санкций против России.

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Глава Европейского совета Антониу Кошта считает, что Украина сама вправе определить, когда будут благоприятные условия для начала мирных переговоров.

"Безусловно, только Украина может решать, когда возникнут условия для начала эффективных и длительных мирных переговоров. Конечно, все мы приветствуем большие усилия президента Трампа в том, чтобы надавить на Путина, на Россию", — рассказал он.

По его словам, двусторонние переговоры могут открыть путь мирным переговорам, но только Украина решит, когда для этого будут условия.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от должности ради мира. По его словам, главный фокус сегодняшнего дня заключается в обеспечении мира, а не во властвовании в течение десятилетий.

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