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Окончание войны через 24 часа: CNN поразил цифрой, сколько раз Трамп делал это заявление
Это заявление Трампа стало одним из ключевых во время его предвыборной кампании.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трампа в своей предвыборной программе не менее 53 раз обещал закончить войну в Украине за 24 часа.
Об этом сообщает CNN.
Издание заявляет, что обещание быстро завершить войну было трезвой основой заранее написанной речи Трампа на митинге.
По подсчетам CNN, в течение 2023 года Трамп 21 раз заявлял о том, что завершит войну за сутки.
Активнее всего этот тезис начал продвигать в прошлом году, когда должны были состояться президентские выборы. Так, в январе 2024-го он говорил о завершении войны за 24 часа – шесть раз; в феврале и марте – дважды; в мае, июне и июле – по четыре раза; в августе, сентябре и октябре – по три.
Напомним, Дональд Трамп назвал свое заявление об окончании войны за 24 часа "образным". Более того - якобы сказана она была "шутя".