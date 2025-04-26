Окончание войны через 24 часа: CNN поразил цифрой, сколько раз Трамп делал это заявление

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трампа в своей предвыборной программе не менее 53 раз обещал закончить войну в Украине за 24 часа.

Об этом сообщает CNN.

Издание заявляет, что обещание быстро завершить войну было трезвой основой заранее написанной речи Трампа на митинге.

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По подсчетам CNN, в течение 2023 года Трамп 21 раз заявлял о том, что завершит войну за сутки.

Активнее всего этот тезис начал продвигать в прошлом году, когда должны были состояться президентские выборы. Так, в январе 2024-го он говорил о завершении войны за 24 часа – шесть раз; в феврале и марте – дважды; в мае, июне и июле – по четыре раза; в августе, сентябре и октябре – по три.

Напомним, Дональд Трамп назвал свое заявление об окончании войны за 24 часа "образным". Более того - якобы сказана она была "шутя".

Дата публикации 21:32, 25.04.25 Количество просмотров 36 План предательства! США и Россия «раздерибанили» Украину?! Хотят забрать не только Крым!