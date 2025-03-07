Окончание войны через 24 часа: в США дали шокирующее уточнение заявления Трампа

Келлог называет диалог с диктатором Кремля – первым шагом к переменам.

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог дал шокирующее уточнение заявления Дональда Трампа об "окончании войны за 24 часа".

Об этом он заявил в ходе дискуссии на мероприятии в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR).

"Вспомните, что он говорил о потенциале возвращения украинских территорий. А еще он обещал закончить войну за 24 часа. Мы не сказали, в какой именно день. Но диалог обеих сторон – ключ к этому результату".

По его словам, разговор Трампа с "фюрером" РФ Владимиром Путиным – "первый шаг к переменам".

Это может казаться пустяком, но важно, чтобы лидеры разговаривали", – высказался Келлог.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал свое объяснение, почему Владимир Путин отважился на великую войну в Украине.

Читайте также: