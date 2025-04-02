Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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В администрации президента США Дональда Трампа начали обсуждать возможность того, что Вашингтон не сможет обеспечить мирное соглашение между Украиной и российскими агрессорами в ближайшие несколько месяцев, поэтому разрабатывают новые планы давления на Киев и Москву.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, которые ознакомлены с данным вопросом.

Издание пишет, что в начале своей второй каденции Трамп и его советники намеревались достичь полного прекращения огня в Украине уже к апрелю или маю текущего года, а уже затем заключить соглашение о длительном мире.

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Однако в Белом доме признают, что ни одна из этих целей не кажется достижимой, из-за чего возрастает риск долгой войны, которая будет нуждаться в значительных средствах для поддержки Украины.

«Высокопоставленные чиновники США неделями жаловались в частном порядке на то, как Киев ведет переговоры, и на то, что они считают сопротивлением соглашению с Вашингтоном по поводу полезных ископаемых и продвижению мирных переговоров. Но в последние дни, по словам источников, чиновники все больше разочарованы Москвой», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что после серии переговоров в Белом доме и Государственном департаменте США начали признавать, что российский диктатор Путин активно противодействует попыткам США закончить войну и стремится к ее продолжению. В Вашингтоне готовят ряд мер, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее подписать мирное соглашение.

«Трамп неделями заявлял, что доверяет российскому правителю и верит, что лидер (РФ) отдан миру, но в последние дни Белый дом настороженно относится к намерениям Путина, сообщили источники, хотя Трамп продолжает публично демонстрировать свою веру в то, что Путин хочет положить конец войне. Непонятно, какие конкретные планы может иметь администрация относительно давления на Москву, но один высокопоставленный чиновник США сказал, что Белый дом продолжает рассматривать введение дополнительных тарифов и санкций, которые он может применить к России», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп разочарован действиями Путина и считает, что Россия тормозит переговоры о всеобъемлющем прекращении огня.

Мы раньше информировали, что в США готовят беспрецедентные санкции против РФ из — за отказа прекратить войну.