Окончание войны, соглашение о полезных ископаемых и визит в РФ: громкие заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп анонсировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также снова заговорил о скором окончании войны.

ТСН.ua собрал главные заявления американского лидера, которые он сделал 24 февраля на фоне заседания стран G7 и встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Быстрое окончание войны

Трамп вновь выразил уверенность, что войну в Украине можно закончить через несколько недель, если "быть умными".

"Если мы будем умными. Если мы не умные, это будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать, а мы этого не хотим", – сказал Трамп.

Других деталей американский президент не сообщил.

Серьезные переговоры

В соцсети Truth Social Трамп сообщил, что ведет "серьезные переговоры" с российским диктатором Путиным по поводу окончании войны на Украине.

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по завершению войны, а также по крупным соглашениям по экономическому развитию между США и Россией. Переговоры проходят очень хорошо", – сказал глава Белого дома.

Трамп в очередной раз заявил, что "эта война никогда бы не началась", будь он президентом.

В сообщении он упомянул о звонке лидеров стран G7 по случаю третьей годовщины с начала полномасштабной войны в Украине.

"Все участники саммита G7 высказали общую цель – увидеть конец войны, а я обратил внимание на важность соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, которое мы надеемся подписать в ближайшее время", – сказал президент США.

Трамп хочет, чтобы это соглашение "гарантировало, что американский народ получит обратно десятки миллиардов долларов и военное оборудование, предоставленное Украине".

"Также соглашение будет способствовать росту украинской экономики, поскольку эта жестокая война подходит к концу", – пообещал он.

Впоследствии американский лидер на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что посетит Москву, если "все устроится", однако не 9 мая, ведь это "слишком рано".

США помогают Украине больше, чем другие

Дональд Трамп считает, что его администрация помогает Украине больше, чем кто-либо до этого. Так, президент США прокомментировал заявления тех, кто утверждает, что американцы отказываются от поддержки Украины.

"Мы помогаем Украине так, как никто никогда не помогал ей", – сказал Трамп.

Также он отметил, что если бы он не пришел к власти, "Украина была бы сейчас на таком уровне, что не было бы даже мысли о мире".

"Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло, этой войны – ноль шансов", – добавил он.

Трамп добавил, что его задача состоит в том, чтобы "вывести вас из войны, вывести их из войны, дать им возможность жить".

Встреча Трампа и Зеленского

Дональд Трамп анонсировал, что на следующей неделе (речь идет о периоде с 3 по 9 марта – ред. ) он планирует встретиться с Владимиром Зеленским для подписания соглашения о полезных ископаемых.

По его словам, соглашение сейчас прорабатывается.

"Мы работаем над соглашением. Мы приближаемся к согласованию, в котором мы получим наши деньги обратно через определенный период времени. Но это также дает нам что-то такое, очень хорошее для их (украинской – ред.) экономики, для них как страны. 350 миллиардов долларов – как мы дошли до такого, я не знаю. Но это много денег, и у нас не было ничего взамен", – сказал Трамп на совместном брифинге з президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Украинская сторона это заявление американского лидера пока не прокомментировала.

Соглашение о редкоземельных металлах не предусматривает гарантии безопасности

По сообщению издания Axios, документ с текстом соглашения на сотни миллиардов долларов о добыче критически важных минералов и редкоземельных элементов не содержит пункта о гарантиях безопасности для Украины.

Администрация Дональда Трампа рассматривает это соглашение как способ компенсировать расходы США на поддержку Украины и получить доступ к ее значительным минеральным ресурсам. Со своей стороны, украинские власти надеются использовать этот договор для стабилизации отношений с Вашингтоном и закрепления стратегического партнерства.

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Трамп, комментируя предстоящее соглашение после виртуального саммита G7, заявил, что оно поможет "американцам вернуть десятки миллиардов долларов и военную технику, переданные Украине", а также будет способствовать экономическому восстановлению Украины "на фоне завершения этой жестокой войны".

Согласно проекту соглашения, планируется создание "Инвестиционного фонда реконструкции", которым будут совместно руководить США и Украина. Документ предусматривает, что американская сторона возьмет на себя долгосрочные финансовые обязательства для развития стабильной и экономически успешной Украины.

Фонд должен инвестировать в проекты на территории Украины, включая добычу полезных ископаемых и развитие портовой инфраструктуры.

В то же время соглашение предусматривает, что США получат компенсацию части расходов, связанных с "защитой, восстановлением и возвратом Украины" до уровня довоенного ВВП.

Напомним, политтехнолог Тарас Загородний считает, что Дональд Трамп оказывает давление на украинское руководство, но в Киеве не хотят уступать, поэтому между странами назревает конфликт.

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